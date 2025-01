هاريس تحذف ترامب من جنازة جيمي كارتر (صورة)

وكالات

أقامت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، جنازة وطنية للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، حضرها 5 رؤساء أمريكيين، لكن الصور التي تمت مشاركتها لاحقًا من قِبل نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس تركت الرئيس المنتخب دونالد ترامب خارج إطارها.

وأظهرت الصورة التي تمت مشاركتها من الحسابات الرسمية لكامالا هاريس على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس السبت، الرؤساء الديمقراطيين الثلاثة بشكل بارز.

President Jimmy Carter loved our country. He lived his faith, served the people, and left the world better than he found it.



President Carter’s many contributions will echo for generations to come. pic.twitter.com/xF96snw8hV