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هاريس تحذف ترامب من جنازة جيمي كارتر (صورة)

12:14 م الأحد 12 يناير 2025

جنازة جيمي كارتر

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وكالات

أقامت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، جنازة وطنية للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، حضرها 5 رؤساء أمريكيين، لكن الصور التي تمت مشاركتها لاحقًا من قِبل نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس تركت الرئيس المنتخب دونالد ترامب خارج إطارها.

وأظهرت الصورة التي تمت مشاركتها من الحسابات الرسمية لكامالا هاريس على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس السبت، الرؤساء الديمقراطيين الثلاثة بشكل بارز.

وظهر في الصورة الرئيس جو بايدن والرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، واختفى الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، بسبب وقوف زوج هاريس دوج إيمهوف أمامه.

وبالرغم من أن ترامب كان يقف بجوار أوباما في الجنازة، إلا أنه في الصورة بدا أن عمودًا يحجب ترامب وزوجته، ورفض ممثل مكتب هاريس التعليق.

وكتبت هاريس في منشورها: "أحب الرئيس جيمي كارتر بلدنا. لقد عاش إيمانه، وخدم الناس، وترك العالم أفضل مما وجده".

وألقى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن خطاب التأبين لجيمي كارتر الذي توفي أواخر ديسمبر الماضي عن عمر 100 عامًا، وحضر جنازته الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما وبايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

جنازة جيمي كارتر ترامب كامالا هاريس
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