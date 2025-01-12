هاريس تحذف ترامب من جنازة جيمي كارتر (صورة)

وكالات

أقامت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، جنازة وطنية للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، حضرها 5 رؤساء أمريكيين، لكن الصور التي تمت مشاركتها لاحقًا من قِبل نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس تركت الرئيس المنتخب دونالد ترامب خارج إطارها.

وأظهرت الصورة التي تمت مشاركتها من الحسابات الرسمية لكامالا هاريس على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس السبت، الرؤساء الديمقراطيين الثلاثة بشكل بارز.

President Jimmy Carter loved our country. He lived his faith, served the people, and left the world better than he found it.



President Carter’s many contributions will echo for generations to come. pic.twitter.com/xF96snw8hV — Vice President Kamala Harris (@VP) January 11, 2025

وظهر في الصورة الرئيس جو بايدن والرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، واختفى الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، بسبب وقوف زوج هاريس دوج إيمهوف أمامه.

وبالرغم من أن ترامب كان يقف بجوار أوباما في الجنازة، إلا أنه في الصورة بدا أن عمودًا يحجب ترامب وزوجته، ورفض ممثل مكتب هاريس التعليق.

وكتبت هاريس في منشورها: "أحب الرئيس جيمي كارتر بلدنا. لقد عاش إيمانه، وخدم الناس، وترك العالم أفضل مما وجده".

وألقى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن خطاب التأبين لجيمي كارتر الذي توفي أواخر ديسمبر الماضي عن عمر 100 عامًا، وحضر جنازته الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما وبايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.