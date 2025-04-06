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حقيقة مشهد تنبؤ مسلسل "سيمبسون" بوفاة ترامب في 12 أبريل الجاري (فيديو)

04:17 م الأحد 06 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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(وكالات)

عادت نظرية "تنبؤات مسلسل ذا سيمبسون" إلى الواجهة مجددًا بعد انتشار مقطع فيديو مثير للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر مشهدًا يُزعم أنه يتنبأ بوفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 أبريل 2025.

انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث يظهر شخصية كرتونية تشبه ترامب ممددة داخل نعش، وسط أجواء جنائزية بحضور شخصيات المسلسل الشهيرة.

لكن "مات سلمان" المنتج التنفيذي لـ"ذا سيمبسون"، كذب صحة الفيديو، قائلًا إن المشهد ليس جزءًا من أي حلقة عُرضت في تاريخ المسلسل الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأوضح سلمان أن المقطع المنتشر "لا يمت للمسلسل بصلة"، مشيرًا إلى أنه تم تعديله رقميًا باستخدام برامج تحرير الصور أو تم توليده بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي.

وسبق لمسلسل "ذا سيمبسون" أن توقع عدة أحداث سابقة منها أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، وعرض ليدي جاجا في السوبر بول وجائحة فيروس كورونا.

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مسلسل ذا سيمبسون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة ترامب
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