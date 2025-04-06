نتنياهو وترامب، ما هي أجندة اللقاء الثاني بينهما؟

بي بي سي

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأحد 6 أبريل/ نيسان بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أعلن مكتب نتنياهو.

ويلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض الاثنين، لبحث قضايا عدة، من أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من العالم، ومن ضمنها إسرائيل.

ويعتبر اللقاء بين ترامب ونتنياهو هو الثاني منذ تولي ترامب منصب الرئيس في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ التقى الرئيسان في واشنطن، في زيارة وُصفت حينها "بالأولى التي يقوم بها رئيس أجنبي لترامب منذ تنصيبه".

فما هي ملفات الزيارة المتوقعة؟

التعرفة الجمركية، الهدف الأول

ملفات عدة مطروقة للنقاش بين الطرفين وفق مكتب نتنياهو، إذ من المخطط أن يناقش الرئيسان التعرفة الجمركية، ما يجعل نتنياهو أول رئيس أجنبي يسافر إلى واشنطن في محاولة للتفاوض حول الرسوم الجمركية.

وتخضع معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي العالم اعتباراً من السبت لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة، لكن من المتوقع أن تزداد النسبة اعتباراً من 9 نيسان/أبريل على قائمة طويلة من البلدان، ومن بينها اسرائيل التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.

وستخضع إسرائيل بالتالي لرسوم جمركية تصل إلى 17 في المئة.

ووصفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية الزيارة بأنها "مستعجلة" وتستهدف في الأساس قضية الرسوم الجمركية.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذه القضية كانت السبب الأساسي للزيارة، ذلك أن نتنياهو ناقش الأمر مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال زيارته الجارية للبلاد، كذلك أجرى مكالمة هاتفية من المجر مع ترامب، وبعدها دعاه ترامب لزيارة الولايات المتحدة.

غزة وإيران، على الأجندة

وإلى جانب قضية التعرفة الجمركية، تتناول الزيارة وفق مكتب نتنياهو، الجهود المبذولة لإعادة كل الأسرى الإسرائيليين المدنيين والعسكريين من غزة، كذلك العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "التهديد الإيراني" من بين الملفات المشتركة التي سيناقشها الطرفان، إلى جانب "المعركة ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمت نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في غزة" وفق تعبير البيان.

وتأتي الزيارة في حين لا تزال محادثات وقف إطلاق نار جديد في غزة بعيدة، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته في القطاع.

كذلك تتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ هدد الرئيس الأمريكي مؤخراً بقصف إيران إذا ما فشل المسار الدبلوماسي، وهو تهديد ردّ عليه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، محذراً من رد قوي إذا تعرضت بلاده لهجوم.

ودعا ترامب طهران إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي، فيما تقول إيران إنها مستعدة للنقاش مع الولايات المتحدة، لكنها لا ترغب في "التفاوض مباشرة" تحت الضغط.

وفي هذا الشأن، ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية في تقرير لها "أن إسرائيل حريصة على ضمان مراعاة مصالحها الأساسية". وأضاف التقرير أنه في حال عدم إجراء مفاوضات جديدة، ومع إرسال الولايات المتحدة قوات إلى المنطقة، فإن "إسرائيل بحاجة إلى التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن أي هجوم محتمل". وفق ما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن القناة.

وأثار اللقاء الأول بين نتنياهو وترامب موجة من ردور الفعل الدولية، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها ترامب خلال الزيارة قدم فيها اقتراحاً بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن، وأن يصبح القطاع الفلسطيني ملكية أمريكية، وهو ما ترفضه الدولتان (مصر والأردن) بشدة.

ولقي اقتراح ترامب استحساناً من نتنياهو، الذي وصفه بالاقتراح "الثوري"، وقال عقب الزيارة إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على "ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجدداً تهديداً لإسرائيل" مشيراً إلى أن ترامب "خرج برؤية مختلفة تماماً وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة"، ومشدداً على أن الزيارة حقّقت "إنجازات هائلة".

فيما لاقى المخطط رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً.

ميدانياً وفيما يتعلق بالأسرى في غزة، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين محتجزين في القطاع.

ويظهر المقطع، الذي نشرته الحركة عبر حسابها الرسمي على تلغرام، أحد الأسيرين مع ضمادات على خده الأيمن ويده اليُمنى، فيما يتحدثان عن نجاتهما من قصف إسرائيلي وظروف احتجازهما السيئة، ويطالبان حكومتهما بإعادتهما إلى ديارهما ويناشدان الإسرائيليين الضغط من أجل تحقيق ذلك.

وأصدر منتدى عائلات الأسرى بياناً أشار فيه إلى أن عائلة الأسير ماكسيم هيركين أكدت أنه أحد الأسيرين اللذين ظهرا في الفيديو، وناشدت وسائل الإعلام عدم نشره.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسير الثاني هو الجندي الإسرائيلي بار كوبرستاين، من سكان حولون في ضواحي مدينة تل أبيب، ولدى أسره كان يبلغ 21 عاماً.

أما هيركين الذي يحمل الجنسية الروسية أيضاً فكان يبلغ 35 عاماً لدى أسره، وكان قد هاجر مع والدته إلى إسرائيل من أوكرانيا.

وكانت الكتائب حذرت إسرائيل الجمعة من أن هجومها العسكري في قطاع غزة يجعل الأسرى في ظروف "خطيرة للغاية"، موضحة أن نصفهم موجود في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها.

وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان: "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، والإبقاء عليهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم".

وأعلن الجيش بدء عملية برية في الشجاعية بشرق مدينة غزة.

وقال إنه "يوسع العملية البرية في شمال قطاع غزة"، وبدأ "العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية... بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

في 18 مارس/آذار، استأنفت إسرائيل القصف المكثّف على غزة بعد خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهراً في القطاع.