رويترز: أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد أفادت نقلًا عن مسؤولين بالبيت الأبيض، أمس السبت، بأن حديث ترامب هاتفيًا مع زعيم ما "لا يعني وجود تفاوض لتخفيض الرسوم الجمركية".

وقال المسؤولون الأمريكيون، "سنضع شروطًا صارمة لأي اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية"، مشيرون إلى أن الولايات المتحدة لا تتحدث مع دول أخرى بشأن تنازلات محددة.

وأفادت "فايننشال تايمز" نقلًا عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفهم أنه لجذب الشركات يجب أن تكون الرسوم الجمركية دائمة.

ودخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها ترامب حيز التنفيذ أمس السبت، بنسب تتفاوت بين 10% و 49%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الأربعاء الماضي في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة، لافتًا إلى أن حدها الأدنى سيكون 10%.