نجمة داوود.. سلسلة المبعوثة الأمريكية تثير ضجة في لبنان

وكالات

التقت المبعوثة الأمريكية مورجان أورتاجوس، أمس السبت، خلال زيارتها إلى لبنان بالرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا.

وأثناء لقاءها عون، لوحظ أن أورتاجوس ترتدي قلادة تحمل نجمة داوود (الرمز اليهودي التقليدي).

وأثارت أورتاجوس الجدل بسبب ارتدائها تلك القلادة، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها المبعوثة الأمريكية الجدل بهذا الشعار الديني، فقد ارتدت سابقًا خاتمًا يحمل نفس الرمز خلال زيارتها الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا.

وانتشرت الصورة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، لتنقسم الآراء إلى قسمين، الأول مدافع عن المبعوثة الأمريكية وحقها في ارتداء "هذا الرمز الديني"، أما الآخر فقد هاجمها وتساءل عن سبب تكرار ارتدائها أشياء تحمل "نجمة داوود".

وقالت أحد المعلقين: "ارتداء اورتاغوس نجمة داوود ببساطة لأنه رمز الديانة اليهودية متل الصليب للمسيحية والهلال للاسلام.للأسف التركيز طائفي وجندري حلوة وشو لابسة،علما انه زيارتها سياسية-امنية دليل على سخافة وسطحية جزء كبير من الناس. شي قليل وين وصلنا من ورا السطحية".

ارتداء اورتاغوس نجمة داوود ببساطة لأنه رمز الديانة اليهودية متل الصليب للمسيحية والهلال للاسلام.للأسف التركيز طائفي وجندري حلوة وشو لابسة،علما انه زيارتها سياسية-امنية دليل على سخافة وسطحية جزء كبير من الناس. شي قليل وين وصلنا من ورا السطحية. — Dr. Majida D. ELHALLANI (@MajidaELHALLANI) April 5, 2025

وأضاف آخر: "أثارت نجمة النبي داوود على جيد المبعوثة اورتاغوس الحساسية عند بعض اللبنانيين ولكن نحن الدروز نعتبرها رمز مقدس الى جانب النجمة الخماسية. فالنجمة السداسية هي درع النبي داوود ، ملك اسرائيل و ختم النبي سليمان الذي نعتبره في عقيدتنا "العقل الكلي".ونحن الدروز نختم الحجابات بختم سليمان".

اثارت نجمة النبي داوود على جيد المبعوثة اورتاغوس الحساسية عند بعض اللبنانيين ولكن نحن الدروز نعتبرها رمز مقدس الى جانب النجمة الخماسية. فالنجمة السداسية هي درع النبي داوود ، ملك اسرائيل و ختم النبي سليمان الذي نعتبره في عقيدتنا "العقل الكلي".ونحن الدروز نختم الحجابات بختم سليمان pic.twitter.com/K13xWKBmS3 — Rayan S.K. (@RayanSooki) April 5, 2025

وعلى النقيض، وصف أحد المعلقين تكرار ارتداء المبعوثة الأمريكية لنجمة داوود خلال لقاءها رئيس الجمهورية، بأنها "وقحة"، قائلًا: "#أورتاغوس مجدداً ترتدي قلادة تحمل نجمة داوود، الرمز اليهودي التقليدي. وهذه المرة الثانية التي تثير فيها أورتاغوس الجدل بهذا الشعار الديني، بعد أن ارتدت سابقًا خاتمًا يحمل نفس الرمز خلال زيارتها #بعبدا. #وقحة".

#أورتاغوس مجدداً ترتدي قلادة تحمل نجمة داوود، الرمز اليهودي التقليدي. وهذه المرة الثانية التي تثير فيها أورتاغوس الجدل بهذا الشعار الديني، بعد أن ارتدت سابقًا خاتمًا يحمل نفس الرمز خلال زيارتها #بعبدا. #وقحة pic.twitter.com/1XWa2MSB9f — Danny Al Ameen داني الأمين (@abouhadi80) April 5, 2025

⚠️ يلي مفحوطين بالتلاقي والتآخي الديني والرز بحليب، بحب وضحلكم انه موضوع نجمة داوود يلي عم تتباهى فيه أورتاغوس قدام بعض المسؤولين اللبنانيين بكل زيارة هو إنعكاس لحقيقتها الصهيونية.

المدام مولودة كاثوليكية ومن ثم أصبحت أنجيلية، وختمت مسيرتها الروحانية بإعتناق اليهودية الصهيونية. pic.twitter.com/cY4WSQD1RV — HANZALAH حنظلة (@revolt_hanzalah) April 5, 2025

المندوبة الأميركية مورغان أورتاغوس تطل بنجمة داوود من بعبدا. كلنا منعرفك انك إسرائيلية صهيونية مش ضرورة تطلي بنجمة دواد القذرة من قصر بعبدا هيدي اهانة لأميركا مش النا 🥾✌️🇺🇸🇮🇱🔥#أميركا_الشيطان_الأكبر — 🦋 Faten JAWAD 🦋 (@JanDark57474127) April 5, 2025

كما أثارت المبعوثة الأمريكية الجدل بشكل واسع أثناء إخفاءها القلادة التي تحمل نجمة داوود بعد مغادرتها قصر بعبدا، وتوجهها للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة عين التينة.

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ظهرت في وسائل الإعلام الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس تغطي قلادة نجمة داوود عند لقائها نبيه بري



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أورتـاغـوس أطـلـت بـنـجـمـة داوود مـن بـعـبـدا... بـس أكـيـد مـا بـتـسـتـرجـي تـحـطـهـا بـتـلـفـزيـون لـبـنـان#عـشـان_نـدى_صـلـيـبـا_بـتـقـلـعـهـا pic.twitter.com/pysGWe4IzS — fadi hayek (@fadihayek101913) April 5, 2025