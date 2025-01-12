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بعد ود مدني.. الجيش السوداني يُعلن السيطرة على مجمع الرواد السكني بالخرطوم

12:16 م الأحد 12 يناير 2025

الجيش السوداني

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(مصراوي)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، السيطرة على مجمع الرواد السكني بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وجاء في بيان الجيش السوداني، أن "أبطال سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطروا على مجمع الرواد السكني".

وتابع البيان، أن القوات المسلحة السودانية، كبدت ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح.

وأكد الجيش السوداني، على مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقا للقانون الدولي وقواعد الاشتباك.

وجاء هذا بعد أن الجيش السوداني، أمس السبت، في بيان رسمي، نجاحه في استعادة السيطرة الكاملة على مدينة ود مدني بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وأكد البيان أن القوات المسلحة، بالتعاون مع الأجهزة النظامية الأخرى، تواصل التقدم في مختلف المحاور العسكرية، مشيرًا إلى أن العمليات الحالية تستهدف "تنظيف جيوب المتمردين" داخل المدينة وتأمينها بالكامل.

الجيش السوداني الخرطوم مجمع الرواد السكني القوات المسلحة السودانية ميليشيات الدعم السريع
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