حماس تدعو للمشاركة الواسعة في الإضراب الشامل غدًا

وكالات

دعا عبد الرحمن شديد القيادي في حركة حماس، الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الإضراب الشامل والفعاليات والخروج في مسيرات الغضب غدًا رفضًا لعدوان الاحتلال على غزة.

وأضاف القيادي في حركة حماس في تصريحات له، أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه سابقا بالتفاوض لن ينجح في فرضه بالحرب والإجرام، مؤكدًا أنه لا خيار سوى الانتفاضة بوجه الاحتلال وإشعال كافة نقاط التماس بالضفة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أن غدٍ الاثنين سيكون يوم إضراب شامل في كافة مناحي الحياة، بكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وبمشاركة المتضامنين مع قضيتنا وأحرار العالم، رفضًا لحرب الإبادة على قطاع غزة.

ودعت "القوى" في بيان صدر اليوم الأحد إلى ضرورة إنجاح الإضراب العالمي من أجل إعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة، من قتل للمدنيين، الأطفال، والنساء، والتدمير الهادف إلى تهجير أبناء شعبنا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت: حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من قتل وتدمير، تتم بشراكة ودعم أمريكيين.