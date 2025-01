بعد سيطرة الجيش عليها.. الأهمية الاستراتيجية لمدينة ود مدني في الحرب السودانية

القاهرة - مصراوي

بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب في السودان بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع، والتي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وحدوث كارثة إنسانية في البلاد، سادت الاحتفالات والتظاهرات في مدن سودانية عقب تقدم الجيش في مناطق عدة وتحرير مدينة ود مدني.

وتمكن الجيش السوداني من دخول مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، اليوم السبت، لأول مرة منذ سيطرة ميليشيا الدعم السريع على المدينة في ديسمبر 2023.

القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تتقدم بثبات في محور مدينة مدني ولاية الجزيرة وتكبد مليشيا آل دقلو المتمردة الإرها_بية خسائر كبيرة - محور مدينة مدني - ١١ يناير ٢٠٢٥م. #فيديو



The Sudanese Armed Forces and other regular forces advance on the axis of Madani, the capital of…