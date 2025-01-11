تحطم طائرة في كينيا ومقتل 3 من ركابها "فيديو"

القاهرة- مصراوي

شهدت مقاطعة ماليندي الساحلية في كينيا حادثًا مأساويًا الجمعة، حيث تحطمت طائرة خفيفة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال قائد شرطة المقاطعة الفرعية، لاكي جوسكي مودافادي، إن القتلى شملوا سائق دراجة نارية اشتعلت فيه النيران عند اصطدام الطائرة ببلدة كواتشوتشا الواقعة على طول الطريق السريع بين ماليندي ومومباسا.

كما لقي راكب آخر لدراجة نارية وراكبة مصرعهما، حيث اصطدمت أجزاء من الطائرة بهما، بما في ذلك الأجنحة المنفصلة وذيل الطائرة، عند ارتطامها بأحد المباني.

أما الطيار واثنان من الطلاب كانوا على متن الطائرة، فقد أصيبوا بجروح أثناء قفزهم من الطائرة قبل لحظات من تحطمها. يتم الآن علاجهم من الإصابات التي تعرضوا لها، فيما بدأت الشرطة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.

يأتي الحادث في منطقة كواتشوتشا القريبة من مطار ماليندي، حيث توجد نزاعات قانونية بين السكان المحليين والحكومة بسبب خطط توسيع المطار وتعويض الأراضي.

صرح رشيد أوديامبو، عضو مجلس المقاطعة المحلي، بأن الحادث يبرز أهمية تطبيق احتياطات السلامة في المناطق المحيطة بالمطار. وأضاف:"يجب على المشاركين في إدارة المطار ضمان السلامة خارج حدود المطار، وليس فقط داخله."

⚠A light #planecrash and caught fire in the Kwachocha area of #Kenya’s #Malindi on the afternoon of Friday, January 10, leaving several people feared dead. pic.twitter.com/TutcThMwLx — News.Az (@news_az) January 10, 2025

وفقًا لتقارير محلية، سقطت الطائرة على جانب الطريق السريع بين ماليندي ومومباسا، مما أدى إلى اندلاع النيران عند الاصطدام. وأفاد شهود عيان أن الطائرة اصطدمت بعدة دراجات نارية، مما تسبب في أضرار إضافية وخسائر في الأرواح.

رغم جهود فرق الإطفاء التي وصلت بسرعة إلى مكان الحادث، إلا أن النيران كانت قد التهمت الطائرة وعددًا من الأشخاص، مما صعّب التعرف على بعض الضحايا.

هذا الحادث يضاف إلى سلسلة من حوادث الطيران الأخيرة في كينيا. ففي سبتمبر 2024، تحطمت طائرة خفيفة تديرها مدرسة طيران في حديقة نيروبي الوطنية، ما أسفر عن إصابة الطيار والمتدرب.

وفي مارس 2024، وقع تصادم جوي بين طائرة تدريب وطائرة ركاب بالقرب من مطار ويلسون، ما أسفر عن مقتل شخصين.

يواصل المحققون العمل لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، بينما تبقى المنطقة مطوّقة لتسهيل جهود فرق الطوارئ والبحث.