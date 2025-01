تحطم طائرة في كينيا ومقتل 3 من ركابها "فيديو"

القاهرة- مصراوي

شهدت مقاطعة ماليندي الساحلية في كينيا حادثًا مأساويًا الجمعة، حيث تحطمت طائرة خفيفة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال قائد شرطة المقاطعة الفرعية، لاكي جوسكي مودافادي، إن القتلى شملوا سائق دراجة نارية اشتعلت فيه النيران عند اصطدام الطائرة ببلدة كواتشوتشا الواقعة على طول الطريق السريع بين ماليندي ومومباسا.

كما لقي راكب آخر لدراجة نارية وراكبة مصرعهما، حيث اصطدمت أجزاء من الطائرة بهما، بما في ذلك الأجنحة المنفصلة وذيل الطائرة، عند ارتطامها بأحد المباني.

أما الطيار واثنان من الطلاب كانوا على متن الطائرة، فقد أصيبوا بجروح أثناء قفزهم من الطائرة قبل لحظات من تحطمها. يتم الآن علاجهم من الإصابات التي تعرضوا لها، فيما بدأت الشرطة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.

يأتي الحادث في منطقة كواتشوتشا القريبة من مطار ماليندي، حيث توجد نزاعات قانونية بين السكان المحليين والحكومة بسبب خطط توسيع المطار وتعويض الأراضي.

صرح رشيد أوديامبو، عضو مجلس المقاطعة المحلي، بأن الحادث يبرز أهمية تطبيق احتياطات السلامة في المناطق المحيطة بالمطار. وأضاف:"يجب على المشاركين في إدارة المطار ضمان السلامة خارج حدود المطار، وليس فقط داخله."

⚠A light #planecrash and caught fire in the Kwachocha area of #Kenya’s #Malindi on the afternoon of Friday, January 10, leaving several people feared dead. pic.twitter.com/TutcThMwLx