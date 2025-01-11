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إحباط محاولة تنظيم داعش لتفجير مقام السيدة زينب في دمشق (صور)

12:37 م السبت 11 يناير 2025

مقام السيدة زينب في دمشق

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وكالات

قال مصدر بجهاز الاستخبارات العامة في سوريا، اليوم السبت، بـ"إحباط محاولة تنظيم داعش القيام بتفجير مقام السيدة زينب في محيط دمشق".

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله: "جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، ينجح بإحباط محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق".

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وأضاف: "أسفرت العملية عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".

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وتابع: "نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".

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ونشرت وكالة سانا مشاهد تظهر الخلية الداعشية التي تمكنت إدارة الأمن العام بعد معلومات جهاز الاستخبارات العامة من إفشال مخططاتها وإلقاء القبض على أفرادها، قبل قيامها باستهداف مقام السيدة زينب.

سوريا تنظيم داعش مقام السيدة زينب دمشق
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