وزيرة الاتصالات العراقية: قدمنا طلبًا لحظر "تيك توك" وننتظر قرار البرلمان

بغداد – (أ ش أ)

قالت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، اليوم السبت، "قدمنا طلبا لحظر تطبيق التيك توك وننتظر قرار البرلمان"، موضحة أن أولويات مشاريعها خلال العام 2025 يتضمن تقنية الجيل الخامس.

وأشارت الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أنه "من أبرز أولوياتنا خلال العام 2025 استكمال الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، وكذلك نشر الكيبل الضوئي وإيصاله إلى أكبر عدد من المستخدمين لتحسين خدمة الإنترنت، ومغادرة خدمة الواي فاي"، مبينة أنها تعمل على تفعيل مشاريع الترانزيت والكيبل الضوئي التي جعلت دول عالمية وشركات عالمية كبرى تضع أنظارها على الممر العراقي.

ولفتت الياسري، إلى أنه "قدمنا سابقا طلباً رسمياً من أجل حظر تطبيق التيك توك، وذلك لتقديم آلاف المناشدات من أغلب العوائل العراقية حول إيقاف وحظر التطبيق، لأن فيه الكثير من الأمور التي لا تليق بشعبنا وعوائلنا"، مبينة أنه "ليس نحن فقط أصحاب القرار، حيث قدمنا طلباً، ولكن لم نجد تفاعلاً، ونتمنى من البرلمان العراقي إصدار قرار بذلك ونحن سنطبقه".