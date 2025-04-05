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يونيسيف: الأطفال الضحايا بغزة فاقوا ضحايا أي نزاع آخر بالعالم

06:28 م السبت 05 أبريل 2025

كاظم أبو خلف

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رام الله – (أ ش أ)

أكد الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في فلسطين كاظم أبو خلف، أن عدد الضحايا من الأطفال الذين سقطوا في غزة يزيد عن من سقطوا في أي نزاع آخر في العالم.

وقال أبو خلف - في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون المصري اليوم السبت - إن الكارثة الإنسانية في غزة هي أكبر كارثة إنسانية عاشتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، مطالبا دول العالم بالتحرك من أجل حماية الأطفال في القطاع والعمل تقديم المساعدات لهم من أجل إعادة الحياة، لافتا إلى أن العالم يرى وينظر ولكن لا يحرك ساكنا جراء ما يحدث للأطفال في غزة.

وأضاف أن هناك إصابات للأطفال في غزة ستغير حياتهم للأبد ولا يمكن لجميع الموارد أو أكثر الخبراء مهارة إرجاعه إلى طبيعته.

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كاظم أبو خلف منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف غزة الحرب العالمية الثانية الأطفال في غزة
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