حرائق كاليفورنيا تدفع هاريس لإلغاء آخر رحلة خارجية لها

واشنطن- (أ ب)

ألغت نائبة الرئيس الأمريكي الحالي كامالا هاريس آخر رحلة خارجية لها في المنصب بسبب الحرائق في مسقط رأسها، ولاية كاليفورنيا، بحسب ما أعلنه مكتبها يوم الخميس.

ويأتي قرارها هذا بعد قرار مشابه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان من المقرر أن يسافر هذا الأسبوع إلى روما لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس واللقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه قرر البقاء في واشنطن بدلا من ذلك.

وكان من المقرر أن تزور هاريس سنغافورة والبحرين وألمانيا خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير الجاري.

وكان جدول أعمالها يشير إلى رغبتها في مواصلة لعب دور عالمي حتى بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 من الشهر الجاري.

وفي اجتماع في البيت الأبيض مع بايدن يوم الخميس، قالت هاريس إن الحرائق ستظل تشكل تهديدا على مدار العام. وقالت: "لا يهم أي شهر من السنة. يجب أن نكون مستعدين".

يذكر أن منزل هاريس يقع في حي برينتوود ضمن منطقة الإخلاء.





