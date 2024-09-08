رئيسة تنزانيا تأمر بالتحقيق في جرائم اختطاف شخصيات سياسية قبيل الانتخابات

دودوما (تنزانيا) - (د ب أ)

أمرت رئيسة تنزانيا سامية حسن بالتحقيق في جرائم اختطاف شخصيات سياسية ومنتقدين للحكومة، قبل الانتخابات المقبلة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

ويأتي التحقيق في أعقاب اختطاف وقتل علي محمد كيباو العضو البارز في حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حسن قولها في منشور على موقع "إكس" "أمرت وكالات التحقيق بأن تقدم لي سريعا تقريرا تفصيليا عن هذا الحادث المروع والحوادث الأخرى المماثلة".

وقال قادة المعارضة إن كيباو تعرض للاختطاف في مدينة دار السلام، وهي المركز التجاري في تنزانيا، يوم 6 سبتمبر على أيدي عناصر أمن مسلحين يرتدون ملابس مدنية، وتم العثور على جثته في أحد الحقول في وقت متأخر أمس السبت بعدما تم تشويه وجهه بمادة حمضية في محاولة واضحة لإخفاء هويته.

ويتهم بعض زعماء المعارضة الرئيسة سامية حسن بالتراجع عن تعهداتها بالإصلاح، مع استعداد تنزانيا لإجراء انتخابات محلية في نوفمبر المقبل، وانتخابات عامة في العام المقبل، إلا أن حسن تعهدت بالحفاظ على الديمقراطية وأصرت على أن حكومتها "لن تتسامح مع أي أعمال عنف ضد مواطنيها".