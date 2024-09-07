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خياران لا ثالث لهما.. القسام محذّرة عائلات الأسرى: إفراج بصفقة أم قتل بقصف؟

08:29 م السبت 07 سبتمبر 2024

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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وكالات
نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، مقطع فيديو تخيّر فيه عائلات الأسرى وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بين عودة أسراه أحياء عبر صفقة أو مقتلهم بسبب القصف المستمر على قطاع غزة.
وأظهرت القسّام صورا لعدد من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا في قبضتها قبل يُقتلوا في غارات إسرائيلية، وأرفقتها بإعلان عن مقتلهم وأرقام بطاقاتهم التعريفية باللغتين العربية والعبرية.

وفي نهاية الفيديو، حذرت القسام من إعلان افتراضي قائلة "تعلن كتائب القسام عن..؟، الرسالة القادمة!!، إفراج بصفقة أو قتل بقصف، الأمر بيد نتنياهو".

كتائب القسام عائلات الأسرى المقاومة الفلسطينية حماس
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