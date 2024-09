خياران لا ثالث لهما.. القسام محذّرة عائلات الأسرى: إفراج بصفقة أم قتل بقصف؟

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، مقطع فيديو تخيّر فيه عائلات الأسرى وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بين عودة أسراه أحياء عبر صفقة أو مقتلهم بسبب القصف المستمر على قطاع غزة.

وأظهرت القسّام صورا لعدد من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا في قبضتها قبل يُقتلوا في غارات إسرائيلية، وأرفقتها بإعلان عن مقتلهم وأرقام بطاقاتهم التعريفية باللغتين العربية والعبرية.

#كتائب_القسام تنشر 🔻



الرسالة القادمة!!

إفراج بصفقة؟ أم #قتل بقصف!

ההודעה הבאה!!

שחרור בעסקה ؟ או הרג בהפצצה!

The Upcoming Message!!

Exchanged in a Deal or Killed by a Bombing pic.twitter.com/tyFqsHsdow