صحة غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50695 شهيدًا

وكالات

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، إلى 1335 شهيدًا و3297 مصابًا.

وقالت الوزارة إن مستشفيات القطاع استقبلت 26 شهيدًا و113 مصابًا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفًا و695 شهيدًا، و115 ألفًا و338 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت أن أكثر من 600 ألف طفلًا يهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة إذا لم تتوفر اللقاحات.

وشددت صحة غزة على أن منع إدخال اللقاحات إمعان في الاستهداف الإسرائيلي غير المباشر لأطفال قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة "قنبلة موقوتة" تهدد بتفشي الوباء.