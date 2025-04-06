إعلان

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلتقي ترامب يوم غد الاثنين

01:59 م الأحد 06 أبريل 2025

دونالد ترامب ونتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي يوم غد الاثنين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقالت الصحيفة، إن حضور ويتكوف اللقاء تم تنسيقه بسرعة في مؤشر على مناقشة ترامب ونتنياهو ملف الأسرى.

وفي مطلع شهر أبريل الجاري، تقدمت إسرائيل بمقترح تهدئة موسعة في قطاع غزة مقابل عودة نصف عدد الأسرى الإسرائيليين المتواجدين في القطاع، وفق ما أفادت به شبكة "سي بي سي" الأمريكية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين.

وتتضمن المقترحات الجديدة إعادة نصف عدد الأسرى البالغ عددهم 24 شخصًا الذين يُعتقد أنهم على قيد الحياة في غزة، بالإضافة إلى نصف الأسرى الـ35 الذين يُفترض أنهم لقوا حتفهم، بعد مرور ما يقرب من 18 شهرًا على احتجازهم في غزة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين لم يكشفوا عن هوياتهم، إنه من المتوقع أن تستمر هذه التهدئة الجديدة بين 40 و50 يومًا.

ويتزامن لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 1335 شهيدًا و3297 مصابًا منذ 18 مارس الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دونالد ترامب ستيف ويتكوف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الدولار يتراجع أمام الجنيه في منتصف التعاملات ليهبط من مستواه القياسي
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق