إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلتقي ترامب يوم غد الاثنين

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي يوم غد الاثنين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقالت الصحيفة، إن حضور ويتكوف اللقاء تم تنسيقه بسرعة في مؤشر على مناقشة ترامب ونتنياهو ملف الأسرى.

وفي مطلع شهر أبريل الجاري، تقدمت إسرائيل بمقترح تهدئة موسعة في قطاع غزة مقابل عودة نصف عدد الأسرى الإسرائيليين المتواجدين في القطاع، وفق ما أفادت به شبكة "سي بي سي" الأمريكية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين.

وتتضمن المقترحات الجديدة إعادة نصف عدد الأسرى البالغ عددهم 24 شخصًا الذين يُعتقد أنهم على قيد الحياة في غزة، بالإضافة إلى نصف الأسرى الـ35 الذين يُفترض أنهم لقوا حتفهم، بعد مرور ما يقرب من 18 شهرًا على احتجازهم في غزة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين لم يكشفوا عن هوياتهم، إنه من المتوقع أن تستمر هذه التهدئة الجديدة بين 40 و50 يومًا.

ويتزامن لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 1335 شهيدًا و3297 مصابًا منذ 18 مارس الماضي.