استشهاد 3 مسعفين وإصابة 2 آخرين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

استشهد ثلاثة مسعفين من الدفاع المدني اللبناني وأصيب اثنان آخران، في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة وادي بلدة "فرون" خلال عمل فرق إطفاء على تبريد بعض الحرائق، التي اندلعت بسبب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة مساء أمس.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان مساء اليوم، أن الحصيلة الأولية لاستهداف إسرائيل فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق اشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة "فرون" الجنوبية، "أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة العامة تشجب هذا الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي طال فريقا في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، علما بأنه الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل من اثنتي عشرة ساعة".

وأكدت الوزارة أن "إصرار العدو الإسرائيلي على مراكمة هكذا اعتداءات يحظرها القانون الدولي، ليس سوى تأكيد على همجيته ونواياه العدوانية التي لا تترك مجالا لإنجاز مهام إنسانية يفسح لها المجال عادة في أعتى الحروب وأقساها".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.