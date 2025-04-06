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نتنياهو: سألتقي ترامب لمناقشة قضايا المختطفين واستكمال النصر في غزة

01:32 م الأحد 06 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، انتهاء زيارته إلى المجر، مشيرًا إلى أن الأخيرة هي الدولة الأولى التي تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية وهذه إشارة دعم ومساندة لدولة إسرائيل، وأنها المدافع عن الاحتلال في الاتحاد الأوربي وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية: ناقشت في المجر التعاون في إنتاج الأسلحة التي نحتاجها لتحقيق النصر الكامل في حرب الجبهات السبع.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة قضايا المختطفين واستكمال النصر في غزة ومسألة التعريفات الجمركية.

وأوضح نتنياهو أنه أول زعيم أجنبي سيلتقي بالرئيس ترامب بخصوص الرسوم الجمركية وهذا يعكس العلاقة الفريدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أنه يعمل من أجل تحرير المختطفين في غزة وسينجح في تحقيق ذلك.

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بنيامين نتنياهو ترامب قضايا المختطفين غزة
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