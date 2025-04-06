سفير روسي يكشف شرط لجوء بشار الأسد وإمكانية تسليمه لسوريا

(وكالات)

كشف السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، عن معلومات جديدة حول إقامة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو، مشيرًا إلى أن روسيا ليست بصدد تسليمه.

في مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية، أوضح كوتراشيف أن من بين الشروط التي فرضتها موسكو على الأسد عند منحه حق اللجوء هو الامتناع عن القيام بأي نشاط إعلامي أو سياسي. وأضاف أن تسليمه ليس خيارًا مطروحًا بالنسبة لروسيا، حيث لم يخالف الأسد أيًا من شروط اللجوء التي تم الاتفاق عليها.

وفي سياق متصل، قدرت وزارة الخارجية الأمريكية أن ثروة عائلة الأسد تصل إلى 2 مليار دولار، وهي موزعة بين حسابات مصرفية متعددة، شركات وهمية، ملاذات ضريبية، ومحافظ عقارية.

من جانبه، أكد الكرملين أن عائلة الأسد حصلت على حق اللجوء بناءً على توجيه مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.