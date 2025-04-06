صحة غزة: 602 ألف طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل بسبب منع إدخال اللقاحات

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد ، أن 602 ألف طفل يتهددهم خطر الاصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة مالم يتوفر اللقاحات اللازمة لهم.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة يُشكل قنبلة موقوتة تهدد بتفشي الوباء".

وأضافت أن منع إدخال اللقاحات هو إمعان في الاستهداف غير المباشر لأطفال قطاع غزة ، مؤكدة أن منع إدخال اللقاحات يعني انهيار الجهود التي بُذلت على مدار الأشهر السبعة الماضية ، ما يعني أن تداعيات خطيرة وكارثية ستضاف على المنظومة الصحية المستهدفة و المستنزفة اضافة الى مضاعفة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية بـ "الضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات واتاحة ممرات آمنة لضمان الوصول إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع".

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 من الشهر الماضي ، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.