الأونروا: الأسبوع الماضي الأكثر دموية للفلسطينيين بالضفة منذ نوفمبر

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر2023، حيث استشهد العديد من الأشخاص بينهم 7 أطفال.

وأضافت الوكالة الأممية -في منشور على حسابها عبر منصة إكس- أنه "بينما تتواصل الحرب على غزة، تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".

As the war rages in #Gaza, violence and destruction in the #WestBank increase by the hour.



The past week was the deadliest for Palestinian civilians in the West Bank since November last year. Many people were killed, including 7 children.



This is unacceptable. It must stop now. pic.twitter.com/VejfuRc8oA