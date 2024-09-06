إعلان

BBC

الأونروا: الأسبوع الماضي الأكثر دموية للفلسطينيين بالضفة منذ نوفمبر

12:25 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

عمليات الإبادة في غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر2023، حيث استشهد العديد من الأشخاص بينهم 7 أطفال.

وأضافت الوكالة الأممية -في منشور على حسابها عبر منصة إكس- أنه "بينما تتواصل الحرب على غزة، تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".

الأونروا الضفة الغربية غزة قطاع غزة قصف غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور- تجهيز معسكر إيواء بوادي فيران استعدادًا لموسم السيول بجنوب سيناء

إعلان

إعلان

طقس القاهرة الكبري.. الأرصاد تبشر بأجواء لطيفة.. وتحذر: سحب منخفضة على بعض المناطق
بدون أوراق ثبوتية.. رحلة 9 جثث سودانية ومصرية انتهت بمقابر الصدقة في أسوان (صور)
أسعار شرائح الكهرباء.. بيان بالزيادات الجديدة وقيمة خدمة العملاء لجميع الفئات
بعد إحالته للتحقيق.. أول تعليق من المحامي صاحب فكرة المساكنة قبل الزواج