بالصور- تجهيز معسكر إيواء بوادي فيران استعدادًا لموسم السيول بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، معسكر الإيواء بمنطقة وادي فيران التابعة للمدينة، لمتابعة تجهيز المعسكر، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة به استعدادًا لاستخدامه في حالة تعرض المنطقة لحدوث أي طوارئ.

وقال رئيس المدينة في تصريح اليوم، إنه جرى إنشاء معسكر إيواء بدار مناسبات وادي فيران ضمن استعدادات المدينة لاستقبال موسم السيول، خاصة أن هذه المنطقة من المناطق التي تتعرض بكثرة لسيول متفاوتة الشدة، ومن المقرر استقبال المواطنين المتضررين منها في هذا المعسكر.

وأوضح أنه تابع التجهيزات اللازمة في المعسكر، و التأكيد على توفير كافة الاحتياجات الأساسية، ومناقشة الخطط اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة للأسر المتضررة في حالة حدوث سيول، مؤكدًا أنه جرى التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان نجاح عملية الإيواء.

وأضاف رئيس المدينة أنه أجرى معاينة لمحطة تحلية المياه في منطقة وادي "سهب" لاختبار نسبة الملوحة بالمياه بها، خاصة أنه مصدر هام لتوفير مياه صالحة للشرب ودعم الزراعة في المنطقة، مؤكدًا أنه جارٍ رصف الطريق المؤدي إلى الوادي ضمن أعمال تطوير البنية التحتية للأودية التابعة للمدينة، بهدف تسهيل حركة المرور وتحسين الوصول إلى المناطق المختلفة.

ولفت إلى أنه جرى حفر بئر بمنطقة الجوفة التابعة لوادي فيران بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء، لدعم الزراعة والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها لصالح مواطنيها، واستجابة لمطالبهم الخاصة بتحسين خدمات المياه والبنية التحتية في المنطقة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمراكز البحثية لضمان استدامة الموارد المائية، مع استخدام تقنيات حديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه.

وأشار إلى أنه جاري العمل بمنطقة الكورنيش بالمدينة، لتطوير وتحسين واجهتها البحرية، وتعزيز السياحة وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه جاري عمل فتحات للكورنيش توفير بيئة مناسبة للزوار.