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"هتفوا بن غفير إرهابي".. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بإسرائيل (فيديو)

11:10 م الخميس 05 سبتمبر 2024

الشرطة الإسرائيلية

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وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب، أثناء محاولتهم التوجه جنوبًا نحو طريق أيالون السريع، من أجل الاعتصام على الطريق وقطعه وذلك لمطالبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لعقد صفقة تبادل أسرى.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام عبرية، فإن ضباط الشرطة اشتبكوا بشكل عنيف مع المتظاهرين، ومن بينهم عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وحسب صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل العبرية، فإن ضباط الشرطة اعتدوا بخيولهم على المتظاهرين ودفعوهم للخلف، ومنعوهم من الوصول إلى الطريق الذي يعتبر الشريان المروري الرئيسي، وأعادوهم باتجاه المظاهرة الرئيسية حيث كان الآلاف يحتجون ضد الحكومة ويطالبون بصفقة لتحرير الرهائن في غزة.

وسط الاشتباكات، قام أحد الضباط بنزع العلم الإسرائيلي من أحد المتظاهرين الذي كان يلوح به في وجهه، حسب الصحيفة العبرية، والتي ذكرت إن الشرطة خضعت لتدقيق مكثف في الأيام الأخيرة وسط اتهامات باستخدام الضباط للقوة المفرطة ضد المتظاهرين.

ووفقا لذا تايم أوف إسرائيل، فإن الحشد هتف ضد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، قائلين"بن غفير إرهابي"، والذي يُعتبر إلى حد كبير القوة الدافعة وراء عنف الشرطة، وكذلك من أبرز الرافضين لصفقة إطلاق سراح الأسرى ووقف القتال في غزة.

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