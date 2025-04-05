رئيس الوزراء الفرنسي يصف دعم ترامب لمارين لوبان بـ"التدخل" في شؤون بلاده

وكالات

وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان بأنه "تدخّل" في شؤون بلاده.

وكان الرئيس الأمريكي ونائبه جيه دي فانس و الملياردير إيلون ماسك، قد عبروا عن دعمهم لـ لوبان بعد إدانتها بالاختلاس. ووصف ترامب الحكم القضائي بحق لوبان بأنه "حملة شعواء".

والأسبوع الماضي، أدانت محكمة في باريس زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان مع نحو عشرين من حزبها "التجمع الوطني" باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.

وأصدر أحد القضاة حكمًا بمنع لوبان بشكل فوري من الترشح لأي منصب عام لخمس سنوات بما يعني منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، إلا إذا تمكنت من نقض الحكم من خلال طعنه قبل ذلك الموعد.