اليونيسف: أكثر من مليون طفل بغزة حرموا من المساعدات

وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسف)، إن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر.

وشددت اليونيسف على أن استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال.

وحذرت من أن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية له عواقب كارثية على مليون طفل في قطاع غزة.

كما حذرت المنظمة الأممية من أن استمرار منع المساعدات سيفاقم حالات سوء التغذية والأمراض ويزيد وفيات الأطفال في قطاع غزة.

وأعلنت المنظمة أن لديها آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة، ويجب السماح بدخولها فورًا.

وقالت اليونيسف، إن الأغذية التكميلية للرضع في غزة قد نفدت، ولم يبق من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر.

وأوضحت أن الأطفال الذين يتلقون علاجًا من سوء التغذية معرضون لخطر شديد بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرة إلى تفاقم حالة 350 طفلًا كانوا يعالجون من سوء التغذية في المراكز المغلقة ما قد يهدد حياتهم.

وكشفت اليونيسف، أنه تم إغلاق 15% من مراكز علاج سوء التغذية منذ 18 مارس 2025 بسبب أوامر الإخلاء أو القصف.