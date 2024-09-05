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BBC

"بلدي تحاول قصفي".. رسالة أخيرة من أسير إسرائيلي قبل مقتله على يد جيش بلاده

11:38 م الخميس 05 سبتمبر 2024

كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس

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وكالات

بث القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تسجيلا لأحد الأسرى الستة القتلى برفح هيرش غولدبرغ بولن الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وقال الأسير في التسجيل قبل مقتله، إن بلده إسرائيل تحاول قصفه دون توقف، مطالبا الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وقف الحرب ووقف هذا الجنون وإعادته إلى بيته.

وأضاف الأسير هيرش جولدبرج بولن: "أعلم أنكم تحاولون في الشوارع وأريدكم أن تستمروا في النضال".

كانت كتائب القسام نشرت فيديو جديد بعنوان "أنا عائد إلى البيت" والذي تضمن رسائل أسرى إسرائيليين.

وأفاد البيت الأبيض بأن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك تواصل مع مصر وقطر وإسرائيل للعمل على دفع مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة قدما.

وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن تعتقد أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يمكن حلها، مؤكدة أن تركيزها ينصب على ذلك.

وتابع البيت الأبيض، أنه لا توافق حتى الآن على مسألة تبادل الأسرى الإسرائيليين الفلسطينيين ضمن الاتفاق المرتقب، بالرغم من أنها مسألة أساسية.

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