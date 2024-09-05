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مصدر مطلع على المحادثات: نتنياهو وضع عراقيل صفقة الأسرى قبل شهرين

01:53 م الخميس 05 سبتمبر 2024

نتنياهو

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(وكالات)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي مطلع على محادثات تبادل الأسرى الإسرائيليين، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع العقبات من أجل عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار قبل شهرين.

وأضاف المصدر الإسرائيلي، الذي لم تكشف الشبكة الأمريكية عن اسمه، أن مطالب بنيامين نتنياهو خلال المفاوضات هي المسؤولة عن وفاة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وكانت وكالة أنباء "رويترز"، قد قالت في وقت سابق اليوم، إنه سيتم تقديم مسودة جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق في أقل من أسبوع، وذلك حسبما نقلت عن مسؤول أمريكي.

صفقة تبادل الأسرى نتنياهو مفاوضات وقف إطلاق النار قطاع غزة طوفان الأقصي
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