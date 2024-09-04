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فيديو.. طالبان توثق خلو حديقة عامة من النساء: باتت آمنة للرجال

02:51 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

حركة طالبان

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وكالات

نشر أحد أعضاء حركة "طالبان" من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيديو وهو يتجول في حديقة عامة وهو يتباهي بخلوها من النساء.

وقال عضو حركة "طالبان"، في الفيديو: "الحمد لله، الحديقة بأكملها خالية من النساء، وهي آمنة لجميع الرجال لزيارتها والاستمتاع بها".

وصدر قانون جديد أطلق عليه تسمية "قانون الأخلاق"، يحكم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان.

ويُلزم القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل، بينما يحظر عليهن الحديث بصوت عال، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة، ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية، وغيرهم من حظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات.

حركة طالبان خلو حديقة عامة من النساء وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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