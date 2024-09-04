ولي العهد السعودي يؤدي صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز (صور)

وكالات

أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، وفقا لمدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر.

ونشر العساكر عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، صورا لولي العهد أثناء أداء الصلاة، معلقا: "سمو ولي العهد يؤدي صلاة الجنازة على صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله".

كان الديوان الملكي في السعودية، أعلن أمس الثلاثاء، وفاة الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أن الصلاة عليها ستُقام في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.