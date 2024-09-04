ٌيديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يواجه تهديدًا كبيرًا في الضفة

(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن العبوات الناسفة في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة رغم استخدامه آليات ثقيلة.

وأفادت "يديعوت أحرونوت"، أن المقاومة الفلسطينية في مخيمات الضفة تقوم بتفخيخ المبان بعبوات ثقيلة قادرة على تكبيد الجيش خسائر في الأرواح.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن قوات جيش الاحتلال تواجه تهديدًا كبيرًا في مخيمات شمال الضفة رغم توفر معلومات استخباراتية.



ودارت اشتباكات مباشرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية في جنين وطولكرم أمس الثلاثاء، حيث وصلت حدة المعارك إلى أن تصبح من مسافة صفر.