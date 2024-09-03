فيديو.. أتراك يضربون جنديين أمريكيين ويضعون كيسا على رأسيهما

وكالات

أعلنت السلطات التركية أمس (الاثنين)، أنّها أوقفت 15 شخصاً لاعتدائهم جسدياً على جنديين من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس واسب" في مدينة إزمير الواقعة على الساحل الغربي للبلاد.

اعتدى مجموعة من الشباب الأتراك، على جنديين أمريكيين في شارع بمدينة إزمير غربي تركيا، أمس الإثنين.

United States NAVY personnel from the USS Wasp have been ABDUCTED after disembarking in Izmir, Turkey..

Does anyone else see a pattern of aggression towards the west that's happening?! pic.twitter.com/mF1LuG5PZe — Joshua T. Hosler (@JoshuaHosler) September 2, 2024

وقال مكتب حاكم إزمير والسفارة الأمريكية في تركيا، إن الشرطة اعتقلت 15 شخصًا من من أعضاء "اتحاد الشباب التركي"، هو فرع شبابي للحزب الوطني (فاتان) القومي المعارض، بعدما "هاجموا جسديا جنديين أمريكيين يرتديان ملابس مدنية في منطقة كوناك".

وأضاف أنّ الشرطة ألقت القبض على الـ15 مشتبهاً بهم وفتح تحقيق في الأمر، فضلًا عن أن الجنديين اللذين تعرضا للاعتداء يخدمان على متن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس واسب التي تزور إزمير منذ 1 سبتمبر.

ولفت حاكم إزمير، إلى إن 5 جنود أمريكيين انضموا للواقعة بعد رؤية ما جرى، قبل أن تتدخل الشرطة.

ووفق متحدث باسم البيت الأبيض، قال إن واشنطن "منزعجة" بسبب الهجوم، لكنه أضاف أن البيت الأبيض "يقدر أن الشرطة التركية تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وتحاسب المسؤولين عنها".

وأكدت السفارة الأمريكية لدى تركيا الهجوم، وقالت إن الجنود الأمريكيين بأمان الآن.

USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz.



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We can confirm reports that… — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) September 2, 2024

وأضافت على منصة "إكس": "يمكننا تأكيد التقارير التي تفيد أن جنودا أمريكيين من أفراد الخدمة على متن السفينة يو إس إس واسب كانوا ضحايا اعتداء في إزمير، وأصبحوا الآن بأمان".

وفي وقت سابق، بث اتحاد الشباب التركي مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر مجموعة تمسك رجلا في الشارع وتضع كيسًا قماشيا أبيض اللون على رأسه، بينما كانت تردد هتافات.

وذكرت المجموعة أن الرجل جندي على متن السفينة واسب، وهي سفينة هجومية برمائية، وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة بوقت سابق من الإثنين إن السفينة تزور ميناء في مدينة إزمير الساحلية المطلة على بحر إيجة هذا الأسبوع.

وقال اتحاد الشباب التركي: "الجنود الأمريكيون الملطخة أيديهم بدماء جنودنا وآلاف الفلسطينيين لا يمكنهم تدنيس بلادنا. في كل مرة تطأ فيها أقدامكم هذه الأرض، سنقابلكم بالطريقة التي تستحقونها".

وفي منتصف الشهر الماضي، أجرت حاملة الطائرات "يو إس إس واسب" مناورات مع سفن عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.

وهناك خلاف بين تركيا والولايات المتحدة، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث استشهد أكثر من 40 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.