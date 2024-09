فيديو.. أتراك يضربون جنديين أمريكيين ويضعون كيسا على رأسيهما

وكالات

أعلنت السلطات التركية أمس (الاثنين)، أنّها أوقفت 15 شخصاً لاعتدائهم جسدياً على جنديين من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس واسب" في مدينة إزمير الواقعة على الساحل الغربي للبلاد.

اعتدى مجموعة من الشباب الأتراك، على جنديين أمريكيين في شارع بمدينة إزمير غربي تركيا، أمس الإثنين.

United States NAVY personnel from the USS Wasp have been ABDUCTED after disembarking in Izmir, Turkey..

Does anyone else see a pattern of aggression towards the west that's happening?! pic.twitter.com/mF1LuG5PZe