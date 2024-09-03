مقتل وإصابة 14 شخصا في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

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أعلن فاديم فيلاشكين رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك مقتل مدنيين اثنين وإصابة 12 آخرين في قصف للقوات الروسية لمنطقة دونيتسك.

وذكر فيلاشكين في بيان اليوم الثلاثاء أنه في 2 سبتمبر قتل الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك: في سيليدوف وأوكراينسك، وأصيب 12 شخصا آخر في المنطقة".

وأضاف البيان أنه في المجموع منذ بداية الحرب الشاملة قتل ما لا يقل عن 2722 شخصا وجرح 5951 آخرون في منطقة دونيتسك. ولا تشمل هذه الأرقام الضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا.