بعد اغتيال حسن نصر الله.. من هو نعيم قاسم الخليفة المحتمل لقيادة حزب الله؟‎



كتبت- سلمى سمير:

تسلم نعيم قاسم، النائب الأول للأمين العام لحزب الله اللبناني الراحل حسن نصر الله، مهام رئاسة الحزب بشكل مؤقت، حسبما أفادت قناة "العربية".

من هو نعيم قاسم الرئيس المؤقت لحزب الله؟

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استشهاد أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية استهدفت موقعه يوم الجمعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

أثار هذا الحدث تساؤلات حول من سيخلف نصر الله في قيادة الحزب بعد 32 عامًا من توليه رئاسة حزب الله، وتوجهت الأنظار نحو نعيم قاسم، النائب الأول لحسن نصر الله في الترتيب السياسي للحزب، كأبرز المرشحين لتولي القيادة بعد تأكيد استشهاد نصر الله.

ولد نعيم قاسم في بيروت عام 1953، وتلقى تعليمه في المدارس الشيعية لدراسة المذهب الشيعي، قبل أن يلتحق بالجامعة اللبنانية لدراسة الكيمياء في كلية التربية، حيث تخرج في عام 1977.

بحسب تقارير إعلامية لبنانية، انضم قاسم إلى حركة أمل خلال الحرب الأهلية اللبنانية في منتصف السبعينيات، وتدرج في المناصب داخل الحركة، حيث شغل منصب نائب المسؤول الثقافي المركزي، ثم مسؤول العقيدة والثقافة، كما انضم إلى مجلس قيادة الحركة قبل أن يستقيل عام 1979، بعد عام من اختفاء مؤسس الحركة موسى الصدر في ليبيا.

في عام 1982، انضم نعيم قاسم إلى مجلس شورى حزب الله بعد تأسيسه، وشغل منصب نائب الأمين العام للحزب عباس موسوي، الذي اغتالته إسرائيل في عام 1992، ليتسلم حسن نصر الله قيادة الحزب بعده، واستمر قاسم في منصبه كنائب لنصر الله، إضافة إلى توليه عدة مسؤوليات أخرى داخل الحزب، منها تنظيم الانتخابات النيابية وتنسيق عمل الحزب داخل الحكومة اللبنانية، وبرز اسمه مؤخراً كأحد أبرز المرشحين لخلافة حسن نصر الله في قيادة حزب الله.