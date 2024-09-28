إعلان

BBC

إعلام إسرائيلي: طائرة إيرانية تغير مسار رحلتها بعدما كانت متجهة إلى لبنان

12:27 م السبت 28 سبتمبر 2024

طائرة إيرانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

(وكالات)

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن طائرة إيرانية عاودت أدراجها بعدما كانت متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

جاء ذلك بعد مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، خلال الهجوم الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت أمس الجمعة.

كما أعلن جيش الاحتلال مقتل قائد الجبهة الجنوبية علي كركي وعدد آخر من القادة.

من جانبه لم يعلق حزب الله ولا إيران على مزاعم مقتل نصر الله حتى الآن.

طائرة إيرانية لبنان بيروت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تهديد إسرائيلي.. وزير النقل اللبناني يطلب من طائرة إيرانية عدم الدخول إلى أجواء لبنان

إعلان

إعلان

عاجل| "بين القصف والغموض".. هل تم اغتيال نصر الله؟ إسرائيل تدعي والحقائق غائبة