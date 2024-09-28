إعلام إسرائيلي: طائرة إيرانية تغير مسار رحلتها بعدما كانت متجهة إلى لبنان

(وكالات)

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن طائرة إيرانية عاودت أدراجها بعدما كانت متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

جاء ذلك بعد مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، خلال الهجوم الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت أمس الجمعة.

كما أعلن جيش الاحتلال مقتل قائد الجبهة الجنوبية علي كركي وعدد آخر من القادة.

من جانبه لم يعلق حزب الله ولا إيران على مزاعم مقتل نصر الله حتى الآن.