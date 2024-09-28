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اعتراض صاروخ أطلق باتجاه مستوطنات الضفة الغربية

09:40 ص السبت 28 سبتمبر 2024

إطلاق صواريخ- أرشيفية

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وكالات

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق باتجاه مستوطنات الضفة الغربية دون تسجيل إصابات.

ودوت صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات الضفة بعمق 100 كيلومتر.

وعلى مدى الساعات الماضية، تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، لقصف إسرائيلي متواصل طال عدة أحياء، ووصل عدد الغارات التي استهدفت بها إسرائيل الضاحية لأكثر من 33 غارة متواصلة على مناطق عدة

فبعد الغارات المتتالية التي طالت مقر قيادة الحزب في حارة حريك مساء أمس الجمعة، أغارت إسرائيل على مناطق أخرى في الضاحية منها بير حسن وبرج البراجنة، فضلا عن الحدث والليلكي بالإضافة إلى الكفاءات والشويفات.

فيما اشتعلت ألسنة النيران الضخمة إثر الغارات وتصاعدت أعمدة الدخان التي انبعثت من أحياء عدة في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية مستوطنات لبنان إطلاق صواريخ
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