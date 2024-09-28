لأول مرة منذ 2006.. البوارج الحربية الإسرائيلية تشارك بقصف بيروت

وكالات

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن البوارج الحربية العسكرية الإسرائيلية، تشارك لأول مرة منذ عام 2006 بقصف بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ينفذ غارات جوية على منشآت لإنتاج وتخزين الأسلحة المتقدمة ومراكز لقيادة حزب الله في بيروت، وتأتي الغارات ضمن الموجة السادسة من الهجمات على العاصمة اللبنانية.

وقبل وقت قليل، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللبنانيين لعمليات إخلاء جديدة لمبان في حي برج البراجنة وحي حدث بيروت في ضاحية بيروت الجنوبية.

بعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الجمعة، قال مصدر مقرب من جماعة حزب الله اللبنانية لوكالة "رويترز"، إن الاتصال بالقيادة العليا للجماعة انقطع.

ولم تصدر الجماعة بيانا بشأن أمينها العام حسن نصر الله حتى الآن رغم مرور ساعات على الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي لجماعة حزب الله اللبنانية إن كل التصريحات بشأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت "لا صحة لها" ، ولم يحدد ما هي التصريحات التي يقصدها.