أعنف هجوم إسرائيلي واستهداف نصرالله.. ماذا يحدث في لبنان؟

القاهرة- مصراوي

تمثل محاولة إسرائيل الواضحة لاغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارة ضخمة على مقر تحت الأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت، التصعيد الأكثر إثارة للقلق منذ ما يقرب من عام من الحرب بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل.

وبعد خطاب عدواني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بدا أنه يهدد إيران بشكل مباشر وكذلك وعد بمواصلة القتال ضد حزب الله بدأت التقارير الأولى عن ضربة ضخمة في الظهور، بعد دقائق قليلة من الخطاب.

في غضون أقل من ساعة، أشار صحفيون إسرائيليون على صلة بمؤسسة الدفاع والأمن في إسرائيل، إلى أن نصر الله كان الهدف وأنه كان في منطقة المقر وقت الإضراب.

سرعان ما أكدت سلسلة من التصريحات الإسرائيلية أن الضربة اعتبرت مهمة للغاية - بما في ذلك صورة تظهر نتنياهو يأمر بالهجوم على الهاتف من غرفته بالفندق في نيويورك.

Explosions in Beirut after Israeli airstrikes now. pic.twitter.com/Mee13izQKP