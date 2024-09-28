أعنف هجوم إسرائيلي واستهداف نصرالله.. ماذا يحدث في لبنان؟



القاهرة- مصراوي

تمثل محاولة إسرائيل الواضحة لاغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارة ضخمة على مقر تحت الأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت، التصعيد الأكثر إثارة للقلق منذ ما يقرب من عام من الحرب بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل.

وبعد خطاب عدواني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بدا أنه يهدد إيران بشكل مباشر وكذلك وعد بمواصلة القتال ضد حزب الله بدأت التقارير الأولى عن ضربة ضخمة في الظهور، بعد دقائق قليلة من الخطاب.

في غضون أقل من ساعة، أشار صحفيون إسرائيليون على صلة بمؤسسة الدفاع والأمن في إسرائيل، إلى أن نصر الله كان الهدف وأنه كان في منطقة المقر وقت الإضراب.

سرعان ما أكدت سلسلة من التصريحات الإسرائيلية أن الضربة اعتبرت مهمة للغاية - بما في ذلك صورة تظهر نتنياهو يأمر بالهجوم على الهاتف من غرفته بالفندق في نيويورك.

Explosions in Beirut after Israeli airstrikes now. pic.twitter.com/Mee13izQKP — Clash Report (@clashreport) September 27, 2024

الهجوم الذي شنته إسرائيل مساء الجمعة، هو أعنف هجوم جوي على بيروت في ما يقرب من عام من الصراع مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، مما أدى إلى تسوية عدد من المباني في ضاحية جنوبية في محاولة لقتل زعيم حزب الله والحليف الرئيسي لإيران حسن نصر الله.

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وسمع دوي ستة انفجارات مدوية في أنحاء العاصمة اللبنانية في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، وظهرت أعمدة دخان واسعة من مسافة تصل إلى مدينة البترون التي تبعد ساعة بالسيارة.

تحولت العديد من المباني السكنية في حي حارة حريك ذي الأغلبية الشيعية إلى أنقاض، وأظهرت لقطات من مكان الحادث ألواحًا ضخمة من الخرسانة تعلوها أكوام من المعدن الملتوي والحطام. كانت عدة حفر مرئية، سقطت فيها سيارة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 91، بينما تشير بعض التقديرات المبكرة إلى أن عدد القتلى 300. ومن المتوقع وقوع المزيد من الضحايا مع قيام عمال الإنقاذ بإزالة الأنقاض، وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الضربات نُفذت بذخائر تخترق الأرض تُعرف باسم منتهكي القبو.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نصر الله هو الهدف الرئيسي وأن الجيش يتحقق مما إذا كان قد أصيب. ونقلت وسائل إعلام أخرى عن مصادر في حزب الله قولها إنه "حي وبصحة جيدة"

وأدان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الهجوم ووصفه بأنه جريمة حرب صارخة.

https://x.com/Mehmetcanbekli1/status/1839799198264504774

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،إن الضربات أصابت المقر الرئيسي لحزب الله، الذي تواجد تحت الأرض، لكن جيش الاحتلال حينها قال إنه لا يزال يقيم نتيجة الهجوم، الذي وصفه بأنه "دقيق للغاية"، محذرا من أن إسرائيل ستهاجم أهدافًا أخرى لحزب الله في الساعات المقبلة.

وبعد الهجوم بساعات قليلة، نشر المتحدث العسكري الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي خريطة تظهر ثلاثة مبانٍ في الضاحية في جنوب بيروت وحذر السكان القريبين من الإخلاء.

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وبعد منتصف الليل بقليل، سمع دوي انفجارات جديدة وتصاعد الدخان فوق المدينة حيث قالت إسرائيل إنها تهاجم المواقع الثلاثة.

وكررت السفارة البريطانية تحذيرها لمواطني المملكة المتحدة قائلة: "يجب على المواطنين البريطانيين في لبنان المغادرة الآن. يجب أن تأخذ الرحلة التالية المتاحة ".

https://x.com/ShaykhSulaiman/status/1839796745410126234

ومع حلول الليل في القدس، قال مكتب نتنياهو إنه وافق شخصيًا على الإضراب، وأصدر صورة لنتنياهو مع سكرتيره العسكري ورئيس أركانه عبر الهاتف في فندقه في نيويورك، كما أعلن مكتبه أنه قطع زيارته للولايات المتحدة وسيعود على الفور إلى إسرائيل.

وبعد الضربة بوقت قصير، وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة، أطلق حزب الله صواريخ جديدة على مدينة صفد بالداخل المحتل تحديدا شمال إسرائيل، والتي قال إنها نفذت ردا على الهجمات الإسرائيلية على المدن والقرى والمدنيين.

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وتأكيدا على أهمية الضربة، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن العملية شاهدها وزير الدفاع، يوآف جالانت، في مركز قيادة القوة الجوية الإسرائيلية في تل أبيب، إلى جانب رئيس الأركان الإسرائيلي، و قادة كبار آخرين.

على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن الولايات المتحدة قد تم إبلاغها قبل دقائق من الهجوم، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفى ذلك بشكل قاطع وقال للصحفيين إن الولايات المتحدة "لا تعلم أو تشارك" في الضربة.

كان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الموجود أيضًا في نيويورك، يتابع التطورات مع وصول المعلومات، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه، وقال البيان إن ميقاتي كان على اتصال بقائد الجيش اللبناني جوزيف عون وأمر "بالتعبئة الشاملة" لموارد الطوارئ بعد تقارير عن عدد كبير من الضحايا.

https://x.com/Mehmetcanbekli1/status/1839814253206774191

وقال ميقاتي إن "هذا العدوان الجديد يدل على أن العدو الإسرائيلي يسخر من جميع النداءات الدولية المؤيدة لوقف إطلاق النار من المجتمع الدولي".

كما فرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا مشددًا حول محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمال بيروت، مساء اليوم، في ظل تصاعد التوترات والقلق من احتمالية اندلاع مواجهات أو احتجاجات، على خلفية الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية.

وقالت السفارة الإيرانية في بيروت على صفحتها بموقع إكس: "مرة جديدة يرتكب النظام الإسرائيلي مجزرة دموية، مستهدفًا أحياء سكنية مكتظة بالسكان، مطلقًا تبريرات زائفة في محاولة لتغطية جريمته الوحشية وتغطية السماوات بالقبوات".

وتابعت السفارة الإيرانية في بيروت: "لا شك أن هذه الجريمة المدانة والسلوك الأرعن يمثلان تصعيدًا خطيرًا يغير قواعد اللعبة، يستجلب لصاحبه العقاب المناسب والتأديب".

https://x.com/clashreport/status/1839814359821799524

كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي دعا لاجتماع عاجل بقادة الحرس الثوري الإيراني.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن تقارير لها، مقتل زينب حسن نصر الله ابنة حسن نصر الله في هجوم ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير لإصابة الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقل موقع رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله، تأكيده أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله على قيد الحياة، بعد أنباء عن محاولة إسرائيل اغتياله بأعنف ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ عشرات الضربات على مدار ساعتين في أنحاء جنوب لبنان يوم الجمعة، بما في ذلك في مدينتي صيدا والنبطية. وقال إنها تستهدف قاذفات صواريخ حزب الله والبنية التحتية. وأضاف أن حزب الله أطلق وابل من الصواريخ باتجاه مدينة طبريا شمال إسرائيل.