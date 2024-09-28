بعد 90 دقيقة من طلب الإخلاء.. إسرائيل تضرب أماكن جديدة بالضاحية الجنوبية

وكالات

بعد حوالي 90 دقيقة من طلب إخلاء مبان في الضاحية الجنوبية في بيروت، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف جنوب العاصمة اللبنانية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن ضربات على مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية عقب هجوم عنيف شهدته ذات المنطقة في وقت سابق الجمعة، سوى 6 مبان بالأرض معلنا استهداف حسن نصرالله.

وقال الجيش الإسرائيلي "نستهدف وسائل قتالية لحزب الله تم تخزينها أسفل مبان بالضاحية الجنوبية".

ومع تجدد الغارات الإسرائيلية، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة من الأهالي.

طلب بالإخلاء الفوري

في المقابل، قال مصدر مقرب من حزب الله إن الغارات الجديدة استهدفت منطقة الليلكي التي كان الجيش الإسرائيلي طلب من السكان إخلاء عدد من الأبنية فيها.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي كتب عبر منصة "إكس"، "إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت أنتم متواجدون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لاخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وأشار إلى الأماكن وذكر أنهم أن حي الليلكي، مبنى منير شديد والمباني المجاورة، وحي الحدث، مبنى شيت والمباني المجاورة، وحي الحدث، مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة.

لأول مرة

وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها الجيش الإسرائيلي دعوة إلى إخلاء مبان محددة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، وسط حركة نزوح كبيرة من الأهالي.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 91 في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة.

وأضافت وزارة الصحة، أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

يشار إلى أن الضاحية الجنوبية تعتبر معقل حزب الله الرصين وعرينه في بيروت، وهي منطقة مكتظة بالسكان إلا أنها رغم ذلك تضم منشآت ومؤسسات عدة للحزب.