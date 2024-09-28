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جيش الاحتلال: سنوجه ضربات جديدة لمبانٍ استراتيجية تابعة لحزب الله

12:06 ص السبت 28 سبتمبر 2024

استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجن

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إننا ندرس نتائج هجومنا على القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وهجومنا كان دقيقا.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، أنه لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن، مشيرا إلى أن تل أبيب سوف توجه ضربات جديدة لمبان استراتيجية لحزب الله.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

حزب الله الاحتلال الإسرائيلي الغارات الإسرائيلية
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