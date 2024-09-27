بلينكن: الأحداث الأخيرة تؤكد خطورة الأوضاع بالشرق الأوسط والعالم

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الأحداث التي شهدناها خلال الساعات الماضية تؤكد خطورة اللحظة التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف وزير الخارجية: "ندعو إلى التوصل لوقف إطلاق النار على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل"، موضحا أن الخيارات التي تتخذها كل الأطراف في الأيام المقبلة ستحدد المسار الذي ستسلكه المنطقة والعواقب على شعوبها.

وتابع بلينكن، أن الدبلوماسية هي المسار الذي يسمح للإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى ديارهم، موضحا أن وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى سيحافظ على الأمن في غزة والمنطقة.