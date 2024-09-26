وزير البيئة اللبناني: 200 ألف نازح جراء استمرار التصعيد الإسرائيلي

بيروت – (أ ش أ)

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ومنسق خطة الطوارئ ناصر ياسين، ارتفاع أعداد النازحين جراء التصعيد الإسرائيلي على بلدات وقرى الجنوب اللبناني إلى 200 ألف نازح.

وقال ياسين - في مداخلة مع قناة (الحرة) الأمريكية - إن "أعداد النزوح في ارتفاع جراء تصعيد العدوان الإسرائيلي وهو يتراوح بين 150 ألفا إلى 200 ألف نازح، تم توزيعهم على 400 مركز إيواء عبارة عن مدارس حكومية لتكون أماكن آمنة للإيواء"، مشيرا إلى أن أعداد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان وصل إلى 1247 شهيدا و5 آلاف و272 جريحا.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين اللبنانيين في مراكز الإيواء، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع الهيئات الأممية الإغاثية جرى تأمين أكثر من 37 ألف أغطية ومفروشات للمواطنين وتم توزيع معلبات غذائية على أكثر من 47 ألف شخص.

وأكد أنه لا توجد دولة في العالم تواجه آلة قتل وتدمير بهذا الحجم بهذه السرعة والدقة مثل ما تفعل إسرائيل، مطالبا بضرورة إرسال المساعدات الإنسانية عبر المنظمات الدولية أو عبر السفراء في الخارج مثل المواد الطبية.