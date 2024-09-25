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عبد العاطي يؤكد التزام مصر بوحدة وسيادة واستقرار كافة الدول الأفريقية

10:45 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

السفير الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي ينعقد على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الأربعاء.

وركزت كلمة عبد العاطي على التحديات التي تواجه أفريقيا على الساحة الدولية، وأهمية السعي لتحقيق السلام المستدام، والتأكيد على تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

وأشار عبد العاطي لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القاهرة، معرباً عن تطلعه إلى قيام مجلس السلم والأمن الأفريقي بزيارة إلى المركز في أقرب فرصة.

كما أكد على تمسك مصر بمبادئ الاتحاد الأفريقي في الالتزام بوحدة وسيادة واستقرار كافة الدول الأفريقية، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بهذه المبادئ.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي
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