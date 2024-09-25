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BBC

مسؤولون إسرائيليون: لا أحد من سكان غزة يقف ضد حماس أو يتحدى حكمها

10:31 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

حركة حماس

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس تعمل على تعزيز سلطتها مجددا في المناطق التي غادرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحظ اتجاها مقلقا وهو سيطرة حماس على نحو مليوني شخص بغزة دون معارضة لحكمها.

وأكدت المصادر الأمنية، انه لا أحد من سكان غزة يقف ضد حماس ولا أحد يتحدى حكمها، موضحة أن حماس هي المستفيد الأكبر من فشل القيادة السياسية الإسرائيلية في إيجاد بديل لحكم غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس قطاع غزة سكان غزة إسرائيل
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