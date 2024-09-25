حزب الله يستهدف مصنعًا إسرائيليًا للمواد المتفجرة

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله في بيانين منفصلين عصر اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3، كما استهدفوا للمرة الثانية مستوطنة كريات ‏موتسكين الإسرائيلية بصليات من صواريخ فادي 1.‏

وكان حزب الله في أعلن في بيانات سابقة اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ ‏باليستي من نوع قادر 1، كما استهدفوا مستوطنة حتسور وقاعدة دادو ومستوطنة ساعر الإسرائيلية ومستوطنة كريات موتسكين ‏بصليات من الصواريخ.

ونعى حزب الله بعد ظهر اليوم ثلاثة من عناصره هم عباس إبراهيم شرف الدين من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، ومحمد حسين علي الرباح من بلدة تمنين الفوقا في البقاع، وحسين أحمد عوالي من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان حزب الله قد نعى فجر اليوم الأربعاء أحد قادته هو إبراهيم محمد قبيسي من بلدة زبدين في جنوب لبنان الذي قضى إثر عمليّة اغتيال إسرائيليّة في ضاحية بيروت الجنوبيّة أمس الثلاثاء، كما نعى أحد عناصره هو حسين هاني عز الدين من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر حزب الله وقادته الذين سقطوا على طريق القدس إلى 539.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.