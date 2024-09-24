وكالات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سائر الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الاعتراف بها وأن تقف إلى جانب الحق.

وأضاف أردوغان أن 41 ألف شخص استشهدوا في المجزرة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، موضحا أن الصور المسربة من السجون الإسرائيلية تشير إلى نوع الاضطهاد الذي نتعامل معه.

وتابع، أن هناك مجزرة مستمرة في قطاع غزة منذ 353 يوما تسببت في استشهاد 41 ألف شخص حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 10 آلاف مفقود ومئات الآلاف من الجرحى بسبب المجزرة الجارية في قطاع غزة، قائلا: "أليس من يقطنون في قطاع غزة والضفة الغربية بشرا؟".

وأكمل الرئيس التركي: "أقول لمنظمات الأمم المتحدة ما الذي تنتظرونه حتى تدافعوا عن موظفيكم في غزة وعن سكان القطاع؟"، موضحا أن الذي يجري في فلسطين مؤشر على الانهيار المعنوي الذي نشهده حاليا.

وأوضح أردوغان، أن الفلسطينيون يمارسون حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال ومقاومة التطهير العرقي والإبادة، مضيفا أن السبب الوحيد لعدوان إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هو ما تحظى به من دعم غير محدود.

وأكمل: "الأمم المتحدة وقيمها الإنسانية ومبادئ الغرب هي التي تقتل في غزة وليس فقط الأطفال"، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمارس تطهيرا عنصريا ضد الفلسطينيين وتقتلهم وتصادر أراضيهم.

وتابع أردوغان أن هناك دول تدعو لوقف إطلاق النار والهدنة لكنها تزود إسرائيل بالأسلحة سرا وهذا نفاق، موضحا أن إسرائيل أثبتت أنها لا تريد السلام بقتلها الرجل المسؤول الوحيد الذي كانت تتفاوض معه.

وأكمل: " علينا أن نمد يد المساعدة لشعب غزة الذي يعاني من ظروف معيشية ستزداد صعوبة مع قرب فصل الشتاء"، موضحا أننا سنتخذ كل الخطوات الضرورية لضمان إعمال العدالة في الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية المتواصلة.

واختتم أردوغان: "علينا إيقاف نتنياهو وعصابته المجرمة بتحالف إنساني كما تم إيقاف هتلر قبل عقود".