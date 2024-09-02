إعلان

BBC

نتنياهو: خضت 3 حروب ولم نحظَ بدعم دولي لاحتلال غزة

08:52 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل في حرب مصيرية ضد محور الشر الإيراني، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية "تريد تدميرنا جميعا دون استثناء".

وأوضح نتنياهو أن "قلبي ينفطر وأنا أتحدث هاتفيا مع عائلات الأسرى الستة القتلى"، مضيفا "كنا قريبين من تحرير الأسرى الستة لكننا لم ننجح في تحريرهم"، متوعدا حما بدفع ثمن باهظ.

وأشار نتنياهو إلى أن محور فيلادلفيا هو أنبوب الأكسجين لحماس ويجب قطعه، لافتا إلى أن "خروجنا من محور فيلادلفيا كان بمثابة فتح الطريق لدخول الأسلحة وغيرها لحماس".

وأكد نتنياهو، أن خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا جعل غزة مصدر تهديد كبير لبلاده، مشيرا إلى أن "خضت 3 حروب قضينا فيها على كثير من أعدائنا لكن لم نحظ بدعم دولي لإعادة احتلال غزة".

وكشف نتنياهو أنه عندما قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون مغادرة قطاع غزة، لم يوافق أبدا على إخلاء محور فيلادلفيا.

وأضاف نتنياهو "بعدما خرجنا من لبنان كان يجب علينا العودة مع أول صاروخ أطلق علينا من هناك".

بنيامين نتنياهو دعم دولي لاحتلال غزة محور الشر الإيراني إسرائيل في حرب مصيرية عائلات الأسرى الستة القتلى طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: كان علينا العودة إلى لبنان بعد أول صاروخ أُطلق من هناك

إعلان

إعلان