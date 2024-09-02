إعلان

BBC

قوات الاحتلال تطلق النيران على الصحفيين أثناء التغطية الإعلامية في جنين (فيديو)

05:40 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الأطقم الصحفية، في مدينة جنين، أثناء تواجدهم للتغطية الصحفية للعملية العسكرية في مدن الضفة الغربية.

ووصل الهجوم على الأطقم الصحفية، حد إطلاق النيران عليهم أثناء تغطية العملية العسكرية.

وأفادت سكاي نيوز عربية، أن عدد من الصحفيين تعرضوا لإصابات خلال هجوم جنود جيش الاحتلال عليهم أثناء تأدية عملهم الصحفي.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الذين اختبؤوا داخل أحد الفنادق في مدينة جنين، بعد تعرضهم للضرب.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف الشوارع والبنى التحتية وسط مدينة جنين مع استمرار العملية العسكرية الواسعة على المدينة ومخيمها خاصة في منطقة دوار السينما وسط المخيم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الأطقم الصحفية الضفة الغربية الصحفيين جنين مدينة جنين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد وقفه.. اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية: سندعو إلى إضراب اقتصادي آخر قريبًا

إعلان

إعلان

* الصحة العالمية: لا يوجد علاج شافٍ من جدري القردة حتى الآن