قوات الاحتلال تطلق النيران على الصحفيين أثناء التغطية الإعلامية في جنين (فيديو)

(وكالات)

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الأطقم الصحفية، في مدينة جنين، أثناء تواجدهم للتغطية الصحفية للعملية العسكرية في مدن الضفة الغربية.

ووصل الهجوم على الأطقم الصحفية، حد إطلاق النيران عليهم أثناء تغطية العملية العسكرية.

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الصحفيين خلال تغطيتهم لتدمير وسط مدينة جنين pic.twitter.com/HQTdefuRIu — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 2, 2024

وأفادت سكاي نيوز عربية، أن عدد من الصحفيين تعرضوا لإصابات خلال هجوم جنود جيش الاحتلال عليهم أثناء تأدية عملهم الصحفي.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الذين اختبؤوا داخل أحد الفنادق في مدينة جنين، بعد تعرضهم للضرب.

لليوم السادس على التوالي: الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها. pic.twitter.com/wYv4JbRyWc — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 2, 2024

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف الشوارع والبنى التحتية وسط مدينة جنين مع استمرار العملية العسكرية الواسعة على المدينة ومخيمها خاصة في منطقة دوار السينما وسط المخيم.