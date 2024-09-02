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BBC

جالانت: لن أستقيل وإذا كان نتنياهو يريد ذلك فليقلني بنفسه

12:51 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة إسرائيل اليوم، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت استدعى أعضاء حزبه في الكنيست إلى مكتبه لشرح مواقفه وأبلغهم أنه لا ينوي الاستقالة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لن يستقيل وإذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد ذلك فليقلني بنفسه.

وفيما سبق هاجم جالانت نتنياهو، متهمًا إياه أنه يعطل صفقة تبادل الأسرى، قائلا له: "لقد أطلقت سراح (1027) أسيرا فلسطينيا بمن فيهم زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار، مقابل رجل واحد هو الجندي جلعاد شاليط" عام 2011.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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