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الجامعة العربية تشارك في مراقبة الانتخابات النيابية بالأردن

12:23 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

أحمد أبو الغيط

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أ ش أ

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراؤها 10 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام للجامعة العربية من المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجري في دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان اليوم الاثنين - أن البعثة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل مختلف شركاء العملية الانتخابية لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

وستصدر البعثة بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول عملية المراقبة، كما ستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي سيتناول ملاحظاتها التفصيلية حول الانتخابات والتوصيات التي قد تسهم في تطوير وتحسين الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية، والذي سيرسل لاحقا إلى الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية.

هذا المحتوى من

Asha
جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خليل إبراهيم الذوادي الانتخابات النيابية الأردنية
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